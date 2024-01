Η Τζούλια Γκάρνερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Λι Γουανέλ, «Wolf Man»

Δες όλες τις λεπτομέρειες

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζούλια Γκάρνερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Λι Γουανέλ με τίτλο «Wolf Man».

Στην πολλά υποσχόμενη παραγωγή των Blumhouse και Motel Movies η σταρ ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κρίστοφερ Άμποτ με τον οποίο συνεργάστηκαν το 2011 στο θρίλερ «Martha, Marcy, May, Marlene», στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο και θα υποδυθεί «την μητέρα μιας οικογένειας η οποία τρομοκρατείται από ένα φονικό αρπακτικό».

Μία από τις πιο λαμπερές ανερχόμενες σταρ του Χόλιγουντ, η Γκάρνερ κέρδισε τρία βραβεία Emmy για την εξαιρετική της ερμηνεία στην δραματική σειρά του Netflix, «Ozark» ενώ συγκέντρωσε αρκετές υποψηφιότητες για το ρόλο της στη μίνι σειρά της Σόντα Ράιμς «Inventing Anna».

Julia Garner set to star in upcoming Blumhouse horror flick Wolf Man alongside former co-star Christopher Abbott https://t.co/3tMURe9Xf1