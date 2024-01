Χρυσές Σφαίρες 2024: Η Τέιλορ Σουίφτ δεν χάρηκε καθόλου με το αστειάκι του παρουσιαστή για τη σχέση της

Oι Χρυσές Σφαίρες πέρα από λάμψη και επιτυχίες, είχαν και άβολες στιγμές

Δεν ξέρουμε αν η Τέιλορ Σουίφτ πέρασε και πολύ καλά στις φετινές Χρυσές Σφαίρες. Σίγουρα πάντως έναν εκνευρισμό τον είχε και όχι άδικα. Η διάσημη και άκρως επιτυχημένη τραγουδίστρια, βρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες καθώς η ταινία της σχετικά με την περιοδεία της «Eras Tour» κατάφερε να σημειώσει τεράστια επιτυχία και να είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για βραβείο.

Και παρά το γεγονός πως δεν έφυγε με κάποια Χρυσή Σφαίρα στα χέρια, κράτησε ένα αρκετά κακόγουστο σχόλιο για την πολυσυζητημένη σχέση της με τον παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι. Το σχόλιο αυτό ήρθε από τον παρουσιαστής της βραδιάς Τζο Κόι, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις Χρυσές Σφαίρες και το NFL; Στις Χρυσές Σφαίρες, έχουμε λιγότερα πλάνα της κάμερας με την Τέιλορ Σουίφτ». Αμέσως μία κάμερα έδειξε την τραγουδίστρια, η οποία όπως φάνηκε και στην έκφρασή της, δεν βρήκε την ατάκα του παρουσιαστή αστεία. Συγκεκριμένα όπως διακρίνεται δάγκωσε τα χείλη της, ήπιε μια γουλιά από το ποτό της και κοίταξε αλλού.

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL.



“The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift”



pic.twitter.com/Ua0Nd2xEok