Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ: Mετα τις Χρυσές Σφαίρες πήγαν για δείπνο μαζί με την μητέρα του ηθοποιού

Μάλλον, μόλις έγινε το επόμενο βήμα στη σχέση Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ

Η βραδιά των Χρυσών Σφαιρών 2024 ήταν μεγάλη, λαμπερή και ιστορική. Ωστόσο, κάποιοι επέλεξαν να την γιορτάσουν πιο ήρεμα, με λίγους και καλούς ανθρώπους. Και όταν λέμε «κάποιοι», αναφερόμαστε στην Τζίτζι Χαντίντ και τον Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι δεν επέλεξαν κάποιο after party μετά την τελετή απονομής των βραβείων, αλλά ένα χαλαρό δείπνο μαζί με την μητέρα του διάσημου ηθοποιού.

Gigi Hadid, Bradley Cooper and his mom grab dinner together following Golden Globes 2024 https://t.co/yRYt4ZwU2c pic.twitter.com/kVDCAQ9EOP