Ο Μπράντλεϊ Κούπερ άνοιξε καντίνα στη Νέα Υόρκη – Ιρίνα και Τζίτζι έφαγαν από τα χεράκια του

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι έτοιμος να πάρει την παραγγελία σου

Κάποιες φορές είναι καλό να κάνεις ένα διάλειμμα από τα «φώτα» του Χόλιγουντ. Ε, αυτό έκανε και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος την Τετάρτη μπήκε σε μια καντίνα στη Νέα Υόρκη και άρχισε να σερβίρει το Philly cheesesteak, ένα σάντουιτς με ζουμερή ψιλοκομμένη μπριζόλα και λιωμένο τυρί.

H καντίνα Danny & Coop’s Cheesesteaks στη Νέα Υόρκη, μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον Μπράντλεϊ Κούπερ να σερβίρει αυτά τα λαχταριστά σάντουιτς. «Καλησπέρα σας» λέει ο Μπράντλεϊ στο βίντεο, «ελάτε να φάτε ένα!». Το άτομο πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει: «Danny and Coops», το οποίο αναγράφεται επίσης στη λεζάντα της ανάρτησης και φαίνεται στα ρούχα του ηθοποιού.

Η εφημερίδα «The Philadelphia Inquirer», σημείωσε ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ και ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας Angelo’s Pizzeria, Ντάνι ΝτιΤζιαμπιέτρο, συνεργάστηκαν για να ανοίξουν το Danny and Coops Cheesesteaks. Η καντίνα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη «για να δουν εάν ο κόσμος θα ήθελε cheesesteaks» με τον ΝτιΤζιαμπιέτρο να λέει ότι μαζί με τον ηθοποιό αναζητούν τοποθεσίες στην πόλη εδώ και δύο χρόνια, αλλά δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε ένα μέρος όπου θα στήσουν την νέα τους επιχείρηση.

Όλα τα έσοδα από αυτή την pop-up «εκδήλωση» φέρεται να δωρίζονται σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στη βοήθεια για τη σίτιση των Νεοϋορκέζων που έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χθες σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές για ένα σάντουιτς. Μεταξύ των όσων επισκέφτηκαν την καντίνα για να δοκιμάσουν τα σάντουιτς, ήταν η Ιρίνα Σάικ με την 6χρονη κόρη τους Λέα. Λίγη ώρα αργότερα, από την καντίνα πέρασε και η Τζίτζι Χαντίντ, η νέα σχέση του ηθοποιού.

