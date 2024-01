H Νάταλι Πόρτμαν χώρισε και φόρεσε την δική της εκδοχή του «revenge dress»

Δυο εμφανίσεις της Νάταλι Πόρτμαν με «revenge dress» ατμόσφαιρα

Μπορεί τίποτα να μην έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμη, ωστόσο οι πράξεις, οι εμφανίσεις, και τα σύνολα μιλούν από μόνα τους. Η Νάταλι Πόρτμαν κάνει την επάνοδο της, και μάλιστα πιο δυναμική και σέξι από ποτέ. Μετά τα δημοσιεύματα περί απιστίας του συντρόφου της, η διάσημη ηθοποιός φαίνεται πως έχει επιλέξει να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους και να αφοσιωθεί στον εαυτό της, την καριέρα της, και την εμφάνιση της.



Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι, το γαλλικό περιοδικό «Voici» ισχυριζόταν ότι ο Γάλλος χορογράφος είχε απατήσει την ηθοποιό με μια 25χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα. Αν και κανείς δεν πήρε θέση, η Πόρτμαν έχει ήδη αφαιρέσει την βέρα από το χέρι της, έχει εμφανιστεί σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις και τελετές απονομής βραβείων μόνη της, ενώ παράλληλα δήλωσε πως πλέον ζει με τα δυο της παιδιά στο Παρίσι, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στον σύζυγό της, τον Μπέντζαμιν Μίλιπεντ.



Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας «Black Swan» όπου ο Μπέντζαμιν είχε αναλάβει τις χορογραφίες. Το 2012 αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και παντρεύτηκαν.



Ωστόσο τον περασμένο Ιούλιο ήρθαν τα πρώτα δημοσιεύματα περί απιστίας του χορογράφου, ενώ έναν μήνα αργότερα κοντινές πηγές του ζευγαριού δήλωσαν πως έχουν ήδη χωρίσει. Κανείς από τους εκπροσώπους τους όμως, δεν έκανε επίσημη ανακοίνωση.

Natalie Portman and her husband Benjamin Millepied have separated after 11 years of marriage, Us Weekly reports. pic.twitter.com/866lwa6wGH