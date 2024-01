Ντούα Λίπα: Μόλις έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο Κάλουμ Τέρνερ

To 2024 ξεκινάει με μια νέα ερωτική ιστορία για την Ντούα Λίπα

Ήταν αρχές Δεκεμβρίου 2023 όταν τα πρώτα δημοσιεύματα περί χωρισμού της Ντούα Λίπα από τον Ρομέν Γαβράς έκαναν την εμφάνιση τους, για να επιβεβαιωθούν λίγο αργότερα από κοντινές πηγές του ζευγαριού. Όλα δείχνουν όμως, πως το 2024 ξεκινάει με μια νέα ερωτική ιστορία για την Ντούα Λίπα και αυτή η ιστορία γράφει το όνομα του 33χρονου ηθοποιού Κάλουμ Τέρνερ.

Callum Turner and Dua Lipa after a date dinner in Los Angeles. pic.twitter.com/WFkbaGwDjp