Doja Cat: Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι κακοποιήθηκε σωματικά από τον αδερφό της – Της έσπασε τα δόντια

Τα έγγραφα κατατέθηκαν από τη μητέρα της Doja Cat

Συστηματική σωματική κακοποίηση φέρεται να δέχεται η τραγουδίστρια Doja Cat, από τον μεγαλύτερο αδερφό της, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Όπως σημειώνει το Page Six, τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τη μητέρα της Doja Cat, Ντέμπορα Ελίζαμπεθ Σόϊερ, αναφέρουν ότι ο γιός της, Ραμάν Ντλαμίνι, άσκησε ακραία σωματική βία στη Doja Cat, σε σημείο να της φύγουν τα δόντια.

Η μητέρα της καλλιτέχνιδας υποστηρίζει ότι η Doja χρειάζεται προστασία από τον 30χρονο, αφού της έχει προκαλέσει σοβαρά τραύματα, μώλωπες και κοψίματα. Στην κατάθεσή της, η μητέρα της αναφέρει ότι «ο Ραμάν της έχει επιτεθεί λεκτικά με πολύ εξευτελιστικό και ταπεινωτικό τρόπο», ενώ την έκανε να «να αισθάνεται ανασφαλής και τραυματισμένη». Παράλληλα, ο αδερφός της έκλεψε και κατέστρεψε μερικά από τα προσωπικά αντικείμενά της.

