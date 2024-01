Η Τζένιφερ Λόπεζ και το μοναδικό της look πάνε στο Δυτικό Hollywood

Η Τζένιφερ Λόπεζ πήγε στο Δυτικό Hollywood και έκλεψε τα φωτογραφικά φλας με το μοναδικό της look

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να παραστεί στο The Abbey's Sunday Service drag brunch στο Δυτικό Hollywood και το look της ήταν για ακόμα μια φορά σύγχρονο, classy και ταυτόχρονα fun.

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και -φυσικά- χορεύτρια Τζένιφερ επέλεξε να φορέσει ένα deux pieces της Fendi με διάφορες φθινοπωρινές -θα λέγαμε- αποχρώσεις, συνδυάζοντάς το με κρεμ knee-high μπότες και ένα maxi γούνινο παλτό, διότι χωρίς λίγο drama δεν έχει «νοστιμιά». Μια εξαιρετική επιλογή που επιβεβαιώνει ότι το καφέ και οι αποχρώσεις του είναι must το 2024 και πως μπορείς να δημιουργήσεις ένα fun look αν το print είναι κατάλληλο.

Η Λόπεζ παρευρέθηκε για να δώσει στον ιδρυτή και πλέον πρώην ιδιοκτήτη, Ντέιβιντ Κούλεϊ, μια τιμητική πλακέτα για τα 33 χρόνια υπηρεσίας του. Επίσης δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη στιγμή και προμόταρε το ready-made spirits της Delola, όπως και το νέο της single Can't Get Enough.