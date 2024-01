Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε πως αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει όταν έμαθε ότι ο Όζι την απατούσε

«Πήρα υπερβολική δόση και κλειδώθηκα στην κρεβατοκάμαρα»

Τέλος στη ζωή της προσπάθησε να βάλει η Σάρον Όσμπορν όταν έμαθε για την τετραετή σχέση του συζύγου της, Όζι Όσμπορν. Πίσω το 2016, η Σάρον ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της με την κομμώτρια Μισέλ Πιου, αφού έψαξε τα email του.

«Πάντα, πάντα είχε groupies και ήμουν τόσο συνηθισμένη σε αυτό» σημείωσε στην εκπομπή «Cut The C**p» την περασμένη Κυριακή. «Αλλά όταν γνωρίζεις το όνομα του ατόμου, πού μένει και πού εργάζεται, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, καθώς έχεις επενδύσει συναισθηματικά. Πήρα, δεν ξέρω πόσα χάπια», αποκάλυψε η ίδια.

Sharon Osbourne admits she tried to commit suicide after learning of husband Ozzy's four-year affair nearly a decade ago https://t.co/kUiqfbqxwi