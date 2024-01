Η Σελίνα Γκόμεζ παραδίδει ξανά μαθήματα self-love: «Είμαι περήφανη που είμαι αυτή που είμαι»

Η Σελίνα Γκόμεζ λέει για ακόμα μία φορά όσα έχουμε ανάγκη να ακούσουμε

Το σώμα μας αλλάζει. Η εικόνα που έχουμε, όμως, για το σώμα μας δεν πρέπει να αλλάζει ποτέ. Κανείς δεν είναι τέλειος. Απλώς, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα είμαστε. Και αυτό το μήνυμα προσπάθησε να στείλει - ακόμα μία φορά, η Σελίνα Γκόμεζ, ανεβάζοντας μερικές φωτογραφίες στα Instagram stories της.

Η star του «Only Murders in the Building», η οποία πρόσφατα αποκάλυψε τη νέα σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο, μοιράστηκε αρχικά μία φωτογραφία της με μαγιό, από το 2013. «Σήμερα συνειδητοποίησα ότι δεν θα φαίνομαι ποτέ έτσι ξανά», έγραφε στη λεζάντα του story της.

Σε επόμενη φωτογραφία της, έγραψε: «Δεν είμαι τέλεια, αλλά είμαι περήφανη που είμαι αυτή που είμαι. Μερικές φορές ξεχνάω ότι είναι εντάξει να είμαι εγώ».

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σελίνα Γκόμεζ δίνει απλόχερα μηνύματα που μας διδάσκουν τη σημασία της αγάπης και της αποδοχής του εαυτού μας. Τον Απρίλιο του 2022 έδωσε τη δική της απάντηση στους body shamers μέσω του TikTok. «Ειλικρινά, δεν με νοιάζει το βάρος μου γιατί οι άλλοι κάτι θα βρουν να πουν έτσι κι αλλιώς. Είσαι πολύ μικρόσωμη, είσαι πολύ γεμάτη, αυτό δεν σου χωράει κ.λπ. Είμαι τέλεια όπως είμαι. Το συμπέρασμα; Αντίο».

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB