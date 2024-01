Η Σελίνα Γκόμεζ αποκάλυψε τελικά τι είπε στην Τέιλορ Σουίφτ στις Χρυσές Σφαίρες

Η Σελίνα Γκόμεζ έβαλε επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους

Τις τελευταίες μέρες όλοι ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που είπε η Σελίνα Γκόμεζ στην Τέιλορ Σουίφτ και την Κέλεϊ Σπέρι στις Χρυσές Σφαίρες. Ποιο ήταν αυτό το «μυστικό» που μοιράστηκε με τις φίλες της και έκανε την Τέιλορ να σοκαριστεί – κάπως. Θα έχεις δει σίγουρα αυτή τη viral στιγμή σε ένα από τα αμέτρητα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Και όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό το περιστατικό, οι συζητήσεις πήραν μεγάλη διάσταση. Πολλοί άρχισαν να υποστηρίζουν τη φήμη πως η Σελίνα μοιράστηκε με τις φίλες της το γεγονός πως ζήτησε να φωτογραφηθεί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, αλλά της το απαγόρευσε η σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK