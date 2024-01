Γκάρι Γκράχαμ: Πέθανε ο ηθοποιός του Star Trek Enterprise σε ηλικία 73 ετών

Πέθανε ο Γκάρι Γκράχαμ. Οι ρόλοι που τον έκαναν ευρύτερα γνωστό

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών, όπως αναφέρουν οι New York Times, ο βετεράνος ηθοποιός Γκάρι Γκράχαμ (Gary Graham), ο οποίος έγινε ευρύτερο γνωστός ερμηνεύοντας μία σειρά ρόλων, όπως την τηλεοπτική σειρά «Star Trek: Enterprise».

Ο Γκάρι Γκράχαμ, ειδικότερα, έπαιξε στο Star Trek: Enterprise τον ρόλο του «Ambassador Soval» καθώς και στην ταινία «Alien Nation», όπου έγινε γνωστός ως ντετέκτιβ Μάθιου Σάικς, γεογνός που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγό του, Μπέκι Γκρέιχαμ, η οποία ανακοίνωσε πως πέθανε τη Δευτέρα (22/01) από καρδιακή προσβολή.

I worked with Gary Graham in my first television movie, The Incredible Journey of Doctor Meg Laurel. He was very nice to work with, and again on Scruples was so considerate, given the uncomfortable scene we were doing. My condolences to Gary’s family and friends. -L🌷 pic.twitter.com/LjKPONRoNs