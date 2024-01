Ο Μαρκ Ράφαλο ανακάλυψε πως είχε όγκο στον εγκέφαλο μετά από εφιάλτη που είδε

Ο Μαρκ Ράφαλο περιέγραψε όσα έζησε πριν και μετά την επέμβαση

Για την περιπέτεια της υγείας του, πίσω το 2001, μίλησε σε νέα συνέντευξή του ο Μάρκ Ράφαλο. Ο ηθοποιός, υποψήφιος για Όσκαρ Β΄Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Poor Things», εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας του podcast «SmartLess» με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέις και Γουίλ Αρνέτ. Εκεί, αποκάλυψε πως έμαθε ότι «είχε όγκο στον εγκέφαλο μετά την επιτυχία του "You Can Count on Me"».

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ανακάλυψε τον όγκο μετά από έναν εφιάλτη που είδε. «Δεν ήταν σαν κανένα άλλο όνειρο που είχα δει ποτέ. Δεν ήταν καν φωνή. Ήταν απλώς καθαρή γνώση: "Έχεις όγκο στον εγκέφαλο και πρέπει να τον αντιμετωπίσεις αμέσως"». Αυτός ο εφιάλτης, ήταν που τελικά ώθησε τον ηθοποιό να κάνει αξονική τομογραφία για να «το αντιμετωπίσει άμεσα». Εκείνη τη στιγμή, το μόνο σύμπτωμα που είχε ήταν μια μόλυνση στο αυτί.

Mark Ruffalo recalls getting diagnosed with a 'golf-sized' tumor... days before his wife gave birth to their first child https://t.co/jwc7Cj16v1 pic.twitter.com/6s0vqceKp9