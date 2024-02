O Μαρκ Ράφαλο απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

O Μαρκ Ράφαλο απέκτησε το δικό του αστέρι και το γιόρτασε όπως άξιζε

Είναι γεγονός. Ο Μαρκ Ράφαλο απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Ο διάσημος και βραβευμένος τέσσερις φορές με Όσκαρ ηθοποιός, έφτασε στη Λεωφόρο της Δόξας το μεσημέρι της Πέμπτης, μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο από τα τρία τους παιδιά, καθώς και με φίλους όπως ο Μπάρι Κίογκαν και η Τζένιφερ Γκάρνερ.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συγκίνησε τον ηθοποιό, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι η «η δουλειά σου στο "Poor Things" αξίζει όλα τα βραβεία». Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ράφαλο σε ομιλία του αναφέρθηκε στα παιδιά και στη γυναίκα του. «Μου μάθατε τόσο πολλά στο να είμαι γονιός, άντρας, ηθοποιός, αυτό είναι το δικό σας αστέρι, με τρόπους που θα σας πάρει κάποιο χρόνο για να καταλάβετε». Στη συνέχεια, αστειεύτηκε και τους ευχαρίστησε που «με αφήνουν να φεύγω και να φέρνω στο σπίτι αυτούς τους τρελούς ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια».

Mark Ruffalo's star on the Hollywood Walk of Fame is unveiled. https://t.co/uJ4gZvVIYN pic.twitter.com/cluhVhZUxk