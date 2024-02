Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει εμμονή με τις ταινίες «Fast & Furious» και δεν ντρέπεται για αυτό

Ο Κρίστοφερ Νόλαν θέλει πού και πού να βλέπει πιο χαλαρές ταινίες

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι μεγάλος φαν των ταινιών «Fast & Furious» και με κάθε ευκαιρία μας το υπενθυμίζει. Πριν μερικά χρόνια, ο σκηνοθέτης, μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» εξέφρασε την αγάπη του για τις ταινίες. Τώρα, καλεσμένος στο «The Late Show with Stephen Colbert», ο Κρίστοφερ Νόλαν έμεινε έκπληκτος όταν έμαθε ότι ο οικοδεσπότης της εκπομπής, Στίβεν Κόλμπερτ, δεν ενθουσιάζεται όσο με εκείνον για το franchise.

«Δεν έχω καμία ενοχή που είμαι θαυμαστής του "Fast & Furious", είπε ο Νόλαν στη συνέντευξή του, όταν ο Στίβεν Κόλμπερτ είπε ότι δεν έχει δει καμία ταινία από το 2001, όταν ξεκίνησαν. «Δεν έχεις δει ποτέ κανένα από αυτά; Βλέπω συνέχεια αυτές τις ταινίες. Τις λατρεύω. Μένω έκπληκτος που δεν έχεις δει καμία από αυτές. Μόνο οι πιο πρόσφατες είναι που έχουν συγκεκριμένη πλοκή και μυθολογία. Θα σου έλεγα να ξεκινούσες από το "Tokyo Drift" και μετά, γιατί είναι σαν αυτοτελείς ταινίες», συμπλήρωσε.

