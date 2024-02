Χίλαρι Σουάνκ: «Μόλις η μητέρα μου χώρισε από τον πατέρα μου, ζούσαμε μέσα στο αυτοκίνητο»

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε στην Wall Street Journal για τα εφηβικά της χρόνια

Είναι μια ακόμη περίπτωση celebrity που παρά τις δύσκολες συνθήκες κατάφερε να βρει το δρόμο της και να πετύχει στον κόσμο της υποκριτικής. Τα εφηβικά χρόνια της Χίλαρι Σουάνκ δεν προϊδέαζαν σε καμία περίπτωση την πολυτελή και επιτυχημένη ζωή που θα ακολουθούσε.



Στην συνέντευξη που έδωσε, η Σουάνκ θέλησε να τονίσει την προσπάθειά της να κυνηγήσει το όνειρό της στην υποκριτική και να παρακινήσει τους θαυμαστές της να μην τα παρατούν:

«Η μητέρα μου είχε χωρίσει πρόσφατα από τον πατέρα μου, οπότε κατεβήκαμε με το αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες από το Μπέλιγχαμ. Στο Λος Άντζελες, εγώ και η μητέρα μου αρχικά ζούσαμε σε ήσυχους δρόμους, μέσα στο αυτοκίνητο», είπε. «Όταν δεν κοιμόμασταν στο αυτοκίνητο, μέναμε στο σπίτι ενός νέου φίλου που ήταν στην ηλικία μου, του οποίου η οικογένεια είχε μόλις μετακομίσει και προσπαθούσε να πουλήσει το σπίτι του. Κοιμόμασταν σε ένα φουσκωτό στρώμα», πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

'ORDINARY ANGELS': Hilary Swank opens up about living on the streets of Los Angeles with her mom before her big break. https://t.co/aeywue1ERG pic.twitter.com/i7hhY7jvQM