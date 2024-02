Νάταλι Πόρτμαν: «Οι νέοι δεν γνωρίζουν πια τους κινηματογραφικούς σταρ. Οι YouTubers είναι πιο διάσημοι»

Για τη Νάταλι Πόρτμαν η δημιουργικότητα στη σύγχρονη εποχή έχει εκδημοκρατιστεί

«Αν ρωτήσεις κάποιον στην ηλικία των παιδιών μου για αστέρες του κινηματογράφου, δεν γνωρίζει κανέναν σε σύγκριση με τους "αστέρες" του YouTube», ανέφερε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν, μιλώντας στο Vanity Fair. Κατά τη γνώμη της, όπως είπε, οι YouTubers γίνονται ολοένα και πιο διάσημοι, λόγω της δύναμης των social media, συγκριτικά με τη δύναμη του κινηματογράφου.

Η ίδια, στη συνέντευξη της για το εξώφυλλο του 30ου Vanity Fair Hollywood Issue, σημείωσε ότι το «εντυπωσιακό είναι η παρακμή του κινηματογράφου ως πρωταρχική μορφή ψυχαγωγίας». Αλλά, μέσα σε αυτό «υπάρχει κάτι το απελευθερωτικό», για εκείνη. «Το να μην είναι η τέχνη σου δημοφιλής τέχνη, σε αφήνει πραγματικά να εξερευνήσεις ό,τι σε ενδιαφέρει. Ασχολείσαι πολύ περισσότερο για το πάθος παρά για την εμπορικότητα. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, επίσης, είναι να προσέχουμε μην γίνει κάτι ελιτίστικο».

