Ζεντάγια: Υψηλή Ραπτική και φουτουρισμός στο νέο της look για την πρεμιέρα του Dune: Part two στη Νέα Υόρκη

Η Ζεντάγια έχει γίνει πλέον το απόλυτο fashion icon

Για ακόμα μια φορά η Ζεντάγια δεν μας άφησε παραπονεμένους με τις ενδυματολογικές της επιλογές, αλλά μας άφησε με το στόμα ανοιχτό -κυριολεκτικά- μόλις αντικρίσαμε το τελευταίο της look από την πρεμιέρα του Dune: Part Two στη Νέα Υόρκη. Εκεί που περιμέναμε όλοι ότι το είχε «τερματίσει» με το vintage Mugler outfit, μας δίνει ένα νέο, δυνατό, sexy και πολύ σύγχρονο look.

Η ηθοποιός και ο στιλίστας της επέλεξαν για αυτή τη μεγάλη στιγμή ένα σικάτο μεν, avant-garde δε σύνολο από τον οίκο μόδας Stéphane Rolland και τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής ss24, κοσμήματα Bulgari και παπούτσια Jimmy Choo. Το φόρεμα ήταν maxi, σε minimal γραμμή με μακριά μανίκια και cut-outs στην μπροστά μεριά. Στο κάτω μέρος του υπήρχαν χρυσές ανάγλυφες λεπτομέρειες, οι οποίες έδιναν το φουτουριστικό εφέ, που είχε κάθε της look για την περιοδεία της ταινίας. Μια από τις καλύτερες επιλογές της, σε μια πολύ σημαντική πρεμιέρα. Μπράβο Ζεντάγια, μπράβο Λο Ρόουτς!