O superstar στιλίστας Law Roach ανακοίνωσε πως αποσύρεται με ένα υπαινικτικό post, και ο κόσμος της μόδας είναι σε αναβρασμό

Τι συνέβει με τον διάσημο στιλίστα τελικά;

Οκ, φανταστείτε την Beyoncé να αποσύρετε μετά το Homecoming ή τον LeBron James μετά την ανακήρυξή του ως MVP. Κάπως έτσι έγινε με τον celebrity stylist Law Roach, στιλίστα εξαιρετικά διάσημων και καλοντυμένων όπως η Zendaya, η Kerry Washington, η Celine Dion, η Ariana Grande, η Hunter Schafer, η Priyanka Chopra, η Lindsay Lohan και πολλών ακόμα, όταν εχθές ξαφνικά μέσα από ένα -αρκετά δραματικό- post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε την παραίτησή του!

Ο Law Roach, που θεωρεί τον εαυτό του «αρχιτέκτονα εικόνων», δημιούργησε ένα red-carpet στιλ που όμοιό του δεν είχε υπάρξει μέχρι τώρα, ανατρέχοντας στα αρχειακά κομμάτια οίκων, αναμιγνύοντας την vintage με την σύγχρονη και edgy αισθητική. Επίσης ήταν κριτής στο America’s Next Top Model από το 2016 μέχρι το 2018, αλλά η πιο αναγνωρισμένη δουλειά του είναι αυτή με την Zendaya, την οποία γνώρισε όταν αυτή ήταν μόλις 14 ετών. Επιπλέον έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως μοντέλο στην πασαρέλα της BOSS για την συλλογή Spring 2023.

O Roach δεν ανέλυσε τα «ψέματα» και τις «ψευδείς ειδήσεις» που ανέφερε στο post του, αλλά αρκετοί fans ανέφεραν στο Twitter ένα video από το τελευταίο show της Louis Vuitton στο οποίο η Zendaya έκατσε στην πρώτη σειρά και αυτός στη δεύτερη. Ήταν αυτός ο λόγος; Είχε κάποια διένεξη με πελάτη του, στον οποίο η δουλειά του Roach προκάλεσε θετικό αντίκτυπο; Ήταν το νέο συμβόλαιο της Zendaya με τον οίκο Louis Vuitton; Αποσύρεται για τα καλά και για πάντα από τον χώρο της μόδας; Πολλές ερωτήσεις!

Ο celebrity stylist θέλοντας να απαντήσει σε μερικές από αυτές είπε στην Vogue: «Δεν αποσύρομαι από την μόδα. Αυτό που αφήνω πίσω μου είναι το κομμάτι του celebrity stylist: το να είμαι στην υπηρεσία άλλων ανθρώπων». Ο Roach αναφέρει ότι «αυτό το Instagram post δεν ήταν κάποιο PR κόλπο. Ήμουν στην πραγματικότητα εγώ, δίνοντας στον εαυτό μου την χάρη να πω: είναι όλα καλά. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο». Έχοντας μεγαλώσει πολύ φτωχά, ο Law Roach πάντα πίεζε τον εαυτό του να δουλεύει πολύ και να προσπαθεί να είναι πάντα καλύτερος από όλους, διότι το αίσθημα της «άδειας κοιλιάς» δεν μπορεί να φύγει από την ψυχή του. Αυτό προσπαθεί να δουλέψει τώρα.

Ίσως οι παραπάνω τοποθετήσεις λύσουν το μυστήριο που έχει απλωθεί σχετικά με την εντελώς ξαφνική απόσυρσή και να μπει ένα τέλος στις εικασίες.

Από την άλλη πάρα πολύ διάσημοι στιλίστες, σχεδιαστές μόδας, celebrities και απλοί fans έσπευσαν να του ζητήσουν να πάρει πίσω την δήλωσή του αναρτώντας post, stories και απαντώντας κάτω από το ίδιο το post του Roach. Ο Christian Siriano είπε «Με τίποτα», ενώ η στιλίστριες η Maeve Reilly και η Karla Welch και οι δύο έγραψαν «Όχι».

