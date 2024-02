JLo και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν γιατί χώρισαν 3 μέρες πριν τον γάμο τους, το 2003

«Όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα»

Πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους αποκαλύπτουν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ στο ντοκιμαντέρ "The The Greatest Love Story Never Told", που αφηγείται την ιστορία αγάπης τους. Το ζευγάρι, ένα από τα πιο hot στο Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έφτασε ένα βήμα πριν τον γάμο, πίσω στο 2003. Αλλά, τρεις μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία, τον ακύρωσαν.

«Ο Μπεν και εγώ χωρίσαμε τρεις μέρες πριν τον γάμο. Είχαμε κανονίσει μία μεγάλη εκδήλωση, 14 παράνυμφοι και από τις δύο πλευρές, και όλο αυτό κατέρρευσε από την πίεση», δήλωσε η JLo. Από την πλευρά του, ο Άφλεκ σημείωσε ότι «όταν η Τζεν κι εγώ χωρίσαμε, ο καταλύτης ήταν το γεγονός ότι η προσωπική μας ζωή βρισκόταν διαρκώς στο μικροσκόπιο».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και ο σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ για το τραγούδι "I’m Real" της Τζένιφερ Λόπεζ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο χωρισμός τους ήταν καταστροφή. Εκείνη στερήθηκε αυτό που θεωρούσε πως ήταν αγάπη. Και την έκανε να ξεφύγει». «Όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, γιατί δεν ένιωθα απλώς ότι έχασα τον έρωτα της ζωής μου, ένιωθα ότι έχασα τον καλύτερο φίλο που είχα ποτέ», συνέχισε η Λόπεζ. «Και δεν μπορούσα να μιλήσω τόσα χρόνια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι».

Σε ένα άλλο σημείο στο ντοκιμαντέρ, η JLo σημείωσε ότι αυτός ο χωρισμός, την οδήγησε στο να είναι θυμωμένη με τον Άφλεκ. «Νομίζω ότι σε έχω συγχωρήσει σε όλη τη διαδρομή. Νομίζω ότι πρέπει να συγχωρήσω στον εαυτό μου κάποια πράγματα», τόνισε η Λόπεζ. Το ζευγάρι αναζωπύρωσε τον έρωτά του το 2021. Μέχρι τότε, και οι δύο τους συνέχισαν τη ζωή τους. «Αισθάνομαι ότι πέρασα στην απέναντι όχθη. Τα κατάφερα. Έκανα κάτι καλό στη ζωή μου. Και είμαι περήφανη γι’ αυτό», τόνισε η τραγουδίστρια σε άλλο σημείο στο ντοκιμαντέρ.