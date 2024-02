Η JLo αποκάλυψε γιατί χρειάστηκαν 18 χρόνια για να αναζωπυρωθεί η σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εξήγησε ότι χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να καταλάβει τον εαυτό της

Ήταν ένα από τα πιο hot ζευγάρια στο Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο λόγος για την JLo και τον Μπεν Άφλεκ, οι οποίοι χώρισαν το 2004, αλλά αναζωπύρωσαν τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2021, μετά από σχεδόν 20 χρόνια χωρισμού. Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας, και σήμερα, είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε πρόσφατα στο «Τhe Kyle And Jackie O Show» και αποκάλυψε γιατί χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 20 χρόνια για να τα ξαναβρεί τον Μπεν Άφλεκ. Η ίδια, εξήγησε στην εκπομπή ότι χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να καταλάβει τον εαυτό της και για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Στη συνέντευξή της, τόνισε: «Ερωτεύτηκα την αγάπη της ζωής μου νωρίς, και για οποιονδήποτε λόγο είχαμε ανάγκη και οι δύο να μεγαλώσουμε και να κάνουμε και άλλα πράγματα». «Και οι δύο κάναμε παιδιά με άλλους και άλλες σχέσεις αλλά, στο μυαλό μου σκεφτόμουν, "αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός", έτσι επιστρέψαμε μαζί», σχολίασε.

Η ίδια, συνέχισε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω και νομίζω ούτε εκείνος. Δεν το είχαμε σχεδιάσει έτσι. Είχαμε προχωρήσει και οι δύο τη ζωή μας αλλά όταν ήμασταν ξανά μαζί, συνέβη σχεδόν αμέσως και, απλά, το ξέραμε». «Όταν πήρα διαζύγιο ξεκίνησε, κατά κάποιον τρόπο, μια άλλη φάση της ζωής μου, όπου προσπαθούσα να βρω μια άκρη με τις σχέσεις μου».

Πώς αντέδρασε ο Μπεν Άφλεκ όταν η JLo δημοσιοποίησε τα ερωτικά του γράμματα

Όπως θα έχεις ήδη μάθει, η Τζένιφερ Λόπεζ θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου ταινία για τη ζωή της, την επιτυχία της, τα ειδύλλιά της, αλλά και ένα άλμπουμ με τίτλο «This Is Me… Now».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Variety» σε μια προεπισκόπηση για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime, «This Is Me… Now: A Love Story», η Λόπεζ είχε προσκαλέσει μουσικούς στο σπίτι της και του Άφλεκ, και τους έδωσε πρόσβαση στα ερωτικά γράμματά του, τα οποία ονόμασε «The Greatest Love Story Never Told». Ο Μπεν Άφλεκ «αιφνιδιάστηκε» όταν η Λόπεζ, μοιράστηκε με τους τραγουδοποιούς τις ιδιωτικές ερωτικές επιστολές που της έγραφε, για να αποτελέσουν έμπνευση για το επερχόμενο άλμπουμ της, «This Is Me… Now».

Στα πλάνα, φαίνεται ο ηθοποιός να μπαίνει στο σπίτι, όταν και έμεινε έκπληκτος βλέποντας τα γράμματα να διαδίδονται. Στα πλάνα, ο ίδιος είπε: «Τα πράγματα που είναι ιδιωτικά, τα θεωρούσα πάντα ιερά και ξεχωριστά επειδή, εν μέρει, είναι ιδιωτικά. Οπότε αυτό ήταν κάτι σαν προσαρμογή για μένα». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Βρήκα πραγματικά την ομορφιά, την ποίηση και την ειρωνεία στο γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που δεν ειπώθηκε ποτέ».