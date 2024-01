Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα nail trends του 2024

Τα «lip gloss nails» φαίνεται να πρωταγωνιστούν τη νέα χρονιά – Εσύ θα τα επιλέξεις;

Το less is more είναι ο κανόνας που κυριαρχεί πια και στο μανικιούρ. Είτε αφορά στα κοντά, γαλακτερά νύχια που πρωταγωνίστησαν στο show της Chanel Cruise 2024, είτε πρόκειται για την έλλειψη ενδιαφέροντος μας σχετικά με τα περίτεχνα nail designs από την τέχνη των νυχιών και τα εκτεταμένα νύχια, φέτος θα δείξουμε την προτίμηση μας στα nude νύχια. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από την Τζένιφερ Λόπεζ, της οποίας το τελευταίο μανικιούρ αφορούσε τα φυσικά της νύχια με μια λαμπερή ανατροπή.

Ονομάζεται «lip gloss nails» και η εμφάνιση έχει ένα κομψό και γυαλιστερό αποτέλεσμα, χάρη στα αστραφτερά σωματίδια στο βερνίκι που τραβούν το φως.

Το σχήμα: Μπαλαρίνα

Το μανικιούρ μπαλαρίνας ήταν το πιο δημοφιλές σχήμα κοντών νυχιών στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Βενετίας πέρυσι. Πήρε το όνομά του λόγω του γεγονότος ότι υιοθετεί το ίδιο σχήμα με τα παπούτσια μπαλέτου: ίσια στις άκρες, οβάλ στα πλάγια. Τόσο πολυτελές όσο και διακριτικό, ταιριάζει τέλεια με την αισθητική της ήσυχης πολυτέλειας.

Χρώμα: Διαφανές, με λάμψη

Το κλειδί για να δημιουργηθεί αυτό το στιλ μανικιούρ είναι η επιλογή ενός φυσικού ημιδιαφανούς χρώματος νυχιών. Παράλληλα όμως θα πρέπει να είναι ενισχυμένο με διακριτική λάμψη ώστε να χαρίζει το επιθυμητό εφέ στο τελικό αποτέλεσμα.