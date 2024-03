Oscars 2024: «Γύρνα να βάλεις τα παιδιά για ύπνο» - Το μήνυμα της Εύα Μέντες στον Ράιαν Γκόσλινγκ, ενώ βρισκόταν στην τελετή

Τι κι αν είσαι ο Κεν, οι υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις

Μια από τις πιο viral στιγμές της 96ης τελετής απονομής των Oscars ήταν - χωρίς αμφιβολία, η ερμηνεία του «I’m Just Ken» από τον Ράιαν Γκόσλινγκ, συνοδεία του μουσικού Slash. Ο ηθοποιός, χάρισε την πιο «kenough» στιγμή των φετινών Όσκαρ, τραγουδώντας με την ψυχή του, ντυμένος στα ροζ. Ο Ράιαν ξεκίνησε να ερμηνεύει το τραγούδι ενώ καθόταν δίπλα από τη Μάργκο Ρόμπι. Μετά από λίγη ώρα πάνω στη σκηνή, ο ηθοποιός κατέβηκε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων του Dolby Theatre, όπου έδωσε το μικρόφωνο στους θεατές, στη Γκρέτα Γκέργουιγκ, τη Μάργκο Ρόμπι, ακόμα και την Έμα Στόουν.

Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy