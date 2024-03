Κρίστοφερ Νόλαν: Τι ετοιμάζει ο σκηνοθέτης, μετά το οσκαρικό «Oppenheimer»; 

Οι πρώτες πληροφορίες για την επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Μετά τον θρίαμβο του «Oppeheimer» στα φετινά Όσκαρ και την κατάκτηση επτά αγαλματιδίων, πλέον ο κινηματογραφικός κόσμος αναρωτιέται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήδη φαίνεται πως ετοιμάζει τη νέα του ταινία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Variety», υπάρχουν αναφορές ότι η επόμενη ταινία του σκηνοθέτη θα είναι ένα ριμέικ μια παλιάς τηλεοπτικής σειράς μυστηρίου του 1960, το «The Prisoner», την οποία δημιούργησε ο Πάτρικ Μακ Γκούαν. Αυτή την ταινία, ο Νόλαν θέλει να την κάνει ριμέικ ήδη από το 2009, ωστόσο εκείνη τη χρονιά το AMC κυκλοφόρησε τη μίνι σειρά έξι επεισοδίων ριμέικ βερσιόν του «The Prisoner» με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίτσελ, μαζί με τους Ίαν ΜακΚέλεν και Ρουθ Γουίλσον.

Οι νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για να ένα νέο σενάριο που θα γράψει ο Νόλαν για την ταινία, τώρα που τα Όσκαρ τελείωσαν. Ο ίδιος, ωστόσο, σε παλαιότερη συνέντευξή του έχει αναφέρει ότι επιθυμεί να εξερευνήσει λίγο περισσότερο τις ταινίες τρόμου, εάν βρει μια «σπουδαία ιδέα».

