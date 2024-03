Κέιτ Μίντλετον: Στη δημοσιότητα βίντεο από δημόσια εμφάνισή της – Ψωνίζει μαζί με τον Ουίλιαμ

Η Κέιτ ήταν «ευτυχισμένη, χαλαρή και υγιής»

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, επιχειρεί να βάλει «τέλος» στα σενάρια των τελευταίων μηνών για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, καθώς και τη σχέση της με τον Ουίλιαμ. Το βράδυ της Δευτέρας, η βρετανική Sun, καθώς και το TMZ, δημοσίευσαν βίντεο όπου φαίνεται η Κέιτ μαζί με τον Ουίλιαμ να ψωνίζουν σε κατάστημα με αγροτικά προϊόντα. Το μαγαζί βρίσκεται μόλις 1,5 χλμ από τη βασιλική κατοικία Adelaide Cottage, όπου διαμένουν τους τελευταίους μήνες.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw