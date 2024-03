Η Εύα Μέντες μένει σπίτι για να δουλεύει ο Ράιν Γκόσλινγκ - Η άτυπη συμφωνία για τις κόρες τους

Η Εύα Μέντες συναποφάσισε με τον Ράιν Γκόσλινγκ να μείνει στο σπίτι με τις κόρες τους και να αφοσιωθεί στη μητρότητα, αφήνοντας στην άκρη την καριέρα της

Η Εύα Μέντες και ο Ράιν Γκόσλινγκ μετρούν πάνω από μια δεκαετία κοινής πορείας και θα λέγαμε με σιγουριά πως αποτελούν ένα από τα ομορφότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Οι διάσημοι ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2012 στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines» και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι.

Δώδεκα χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα, οι δυο τους παραμένουν full in love και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Εσμεράλντα και την Αμάντα, 9 και 7 ετών αντίστοιχα. Εδώ και περίπου μια πενταετία, η Εύα Μέντες έχει θέσει την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα και έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, την ίδια στιγμή που ο Ράιν Γκόσλινγκ αποδέχεται τον έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μετά τον άλλον.

Η Εύα Μέντες νιώθει τυχερή που βρίσκεται στο σπίτι με τα παιδιά της κι όχι στο σινεμά

Σε συνέντευξή της στο «Today» show, η Εύα Μέντες αποκάλυψε την άτυπη συμφωνία που έχει κάνει με τον Ράιν Γκόσλινγκ, κατά την οποία εκείνη μένει στο σπίτι και φροντίζει τις κόρες τους, ενώ εκείνος δουλεύει. «Ήταν σχεδόν σαν μια μη λεκτική συμφωνία. Είπαμε ότι “εντάξει, θα δουλέψει και εγώ θα δουλέψω, απλά θα δουλέψω από το σπίτι"», δήλωσε η Μέντες.

Η ηθοποιός του «Hitch» έλαβε συνειδητά αυτή την απόφαση, δηλαδή να κάνει μια παύση από την καριέρα της ως ηθοποιός, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών της σε κάθε στιγμή τους σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Η Εύα Μέντες όχι μόνο δεν μετανιώνει, αλλά εξομολογείται πως νιώθει πολύ τυχερή που έχει τη δυνατότητα να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της μέσα στην καθημερινότητα.

Θέλοντας να προλάβει τους επικριτές της, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως εξακολουθεί να δουλεύει όχι, όμως, ως ηθοποιός, διότι σε αυτή τη δουλειά χρειάζεται να ταξιδεύεις και να βρίσκεσαι συνεχώς εκτός σπιτιού λόγω των πολύωρων γυρισμάτων, γεγονός που θα της στερούσε πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά της.

Αναφερόμενη στη συνεργασία που είχε με τον Ράιν Γκόσλινγκ στα γυρίσματα της ταινίας που γνωρίστηκαν - η οποία κατ’ επέκταση αποτελεί το σημείο μηδέν για τη σχέση τους - η Εύα Μέντες είπε: «Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ο τρόπος που δουλεύει, η αφοσίωσή του στην τέχνη του, το πώς θέλει να κάνει τα πάντα όσο καλύτερα γίνεται, και αυτό σημαίνει να κάνει τους συμπρωταγωνιστές του όσο το δυνατόν καλύτερους».

Και κατέληξε, κάνοντας ένα κομπλιμέντο για τον σύζυγό της, για τον οποίο κάθε φορά που μιλάει δημόσια - και φανταζόμαστε και ιδιωτικά - «λιώνει». «Αλλά δυστυχώς - ή ευτυχώς - υπάρχει μόνο ένας Ράιαν!», τόνισε.