Ρέμπελ Γουίλσον: «Έκανα σεξ πρώτη φορά στα 35, δεν πρέπει να νιώθεις πίεση»

Η Ρέμπελ Γουίλσον έκανε την πιο προσωπική αποκάλυψη για τη σεξουαλική ζωή της

Η Ρέμπελ Γουίλσον εξομολογήθηκε δημόσια πως έκανε για πρώτη φορά σεξ στα 35 της κι ο λόγος που μοιράστηκε την ιστορία της είναι για να στείλει ένα θετικό μήνυμα σε όλους όσοι έχουν ενηλικιωθεί και ντρέπονται που δεν έχουν έρθει ακόμα σε σεξουαλική επαφή.

Με αφορμή την προσεχή κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της με τίτλο «Rebel Rising», η 44χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο People, εξηγώντας πως με αυτή την προσωπική αποκάλυψη επιθυμεί να καθησυχάσει τους νέους και να τους απαλλάξει από το άγχος ότι πρέπει να κάνουν σεξ πριν από την ενηλικίωσή τους.

«Οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν μέχρι να είναι έτοιμοι ή να περιμένουν μέχρι να είναι λίγο πιο ώριμοι. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θετικό μήνυμα. Προφανώς δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να φτάσεις τα τριάντα, όπως εγώ, αλλά δεν πρέπει να νιώθεις πίεση ως νέος», εξήγησε η Γουίλσον.

Rebel Wilson Lost Her Virginity at 35 — and Wants to Take the ‘Pressure’ Off Other Late-Bloomers by Sharing Her Story (Exclusive) https://t.co/KFv1vYdpjp