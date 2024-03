Κρίστεν Στιούαρτ: Θα πρωταγωνιστούσε σε ταινία της Marvel, μόνο εάν τη σκηνοθετούσε η Γκρέτα Γκέργουιγκ

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μόνο με αυτόν τον όρο θα σκεφτόταν ναι πει «ναι» σε ταινία της Marvel

Μετά τον ρόλο της ως Μπέλα Σουάν στο «Twilight», η Κρίστεν Στιούαρτ έχει επιλέξει να πρωταγωνιστεί σε ταινίες χαμηλότερου budget, ταινίες λιγότερο «γνωστών» σκηνοθετών και ταινίες που την κάνουν να αισθάνεται περισσότερο ελεύθερη και δημιουργική. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας της, με την ίδια να ετοιμάζεται να κάνει και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «The Chronology of Water».

Τώρα, σε νέα της συνέντευξη της, αποκάλυψε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τη δούμε ποτέ να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία της Marvel. «Αυτό ακούγεται σαν ένας τρομερός εφιάλτης, στην πραγματικότητα», είπε, μιλώντας στο podcast «Not Skinny but Not Fat» και την Αμάντα Χιρτς. «Το σύστημα θα έπρεπε να αλλάξει», συνέχισε η ηθοποιός. «Θα πρέπει να επενδύσεις τόσα πολλά χρήματα και να έχεις τόση εμπιστοσύνη σε ένα άτομο, και νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει», τόνισε. «Επομένως, αυτό που καταλήγει να συμβαίνει είναι αυτή η αλγοριθμική, παράξενη εμπειρία την οποία δεν μπορείς να αισθανθείς καθόλου προσωπική».

Ωστόσο, η Κρίστεν Στιούαρτ αποκάλυψε πως με έναν και μόνο όρο, ίσως σκεφτόταν ξανά να πει «ναι» σε μια ταινία της Marvel. «Πώς θα μπορούσα να πω "όχι", εάν μια μέρα η Γκρέτα Γκέργουιγκ μου ζητούσε να το κάνω; Ναι, τότε θα το έκανα» είπε.

