Oscars 2024: Γιατί η Ακαδημία «σνομπάρει» την Γκρέτα Γκέργουιγκ;

Τι κι αν γύρισε την πιο κερδοφόρα ταινία της χρονιάς; Μάλλον δεν άξιζε το βραβείο

Από χθες το απόγευμα, έχεις εμπεδώσει δύο πράγματα. Πρώτον, το Poor Things διεκδικεί 11 Oscars. Δεύτερον, η Μάργκο Ρόμπι και η Γκρέτα Γκέργουιγκ δεν είναι υποψήφιες για Α’ Γυναικείο Ρόλο και Καλύτερη Σκηνοθεσία αντίστοιχα, αλλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ, που έπαιξε τον Κεν, μπορεί να βραβευθεί.

Δεν είναι πως η Barbie δεν αναγνωρίστηκε ως ταινία. Θα τη βρεις σε 7 κατηγορίες – Καλύτερης Ταινίας, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Ανδρικού Ρόλου, Καλύτερων Κοστουμιών, Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου και Καλύτερων Σκηνικών, Καλύτερου Τραγουδιού. Το θέμα είναι πως δεν αναγνωρίστηκε το έργο των δύο γυναικών που τη δημιούργησαν.

Είτε σου άρεσε η Barbie είτε όχι (σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκω κι εγώ, καθώς δεν τη βρήκα διόλου φεμινιστική) δεν μπορείς παρά να αναγνωρίσεις ότι η Γκρέτα Γκέργουιγκ θα έπρεπε να είναι υποψήφια φέτος. Πιθανότατα δεν θα κέρδιζε, όμως η έλλειψη ποικιλότητας είναι απογοητευτική. Από τους πέντε σκηνοθέτες που διεκδικούν το δικό τους χρυσό αγαλματίδιο, οι τέσσερις είναι άνδρες. Τέσσερις άνδρες, σε μία εποχή που η Ακαδημία Κινηματογράφου έχει δεσμευθεί να δώσει περισσότερο χώρο στη γυναικεία ματιά.

greta gerwig being snubbed at the #Oscars despite barbie being the ONLY $1 billion movie solely directed by a woman feels VERY sus to me… pic.twitter.com/cjzqkmOzYU

Και πριν βιαστείς να πεις το κλισέ «αν θέλατε περισσότερες γυναίκες, ας έκαναν καλύτερη δουλειά» θα σε προλάβουμε. Η Barbie ήταν η ταινία με τα υψηλότερα κέρδη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν ήταν καλή η δουλειά, σίγουρα δεν θα βρισκόταν σε αυτήν τη θέση.

Το ανησυχητικό είναι πως, σε ένα έργο φτιαγμένο από γυναίκες, αυτός που παίρνει τα εύσημα –από άποψη βραβείων, τουλάχιστον- είναι ένας άνδρας. Και βλέπουμε στην πράξη αυτό ακριβώς που λέει η Αμέρικα Φερέρα στον μονόλογό της: Πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα σήμερα. Πόσο σκληρά πρέπει να δουλέψεις για να πάρει η προσφορά σου την προσοχή που της αξίζει, όταν σκηνοθετείς μία από της μεγαλύτερες επιτυχίες (οικονομικά και μόνο) της σύγχρονης ιστορίας και το όνομά σου δεν ακούγεται.

the way #GretaGerwig basically single handedly saved cinema with Barbie this year and was not nominated for best director has me like pic.twitter.com/DAI01YSafS