Η Χάντερ Σάφερ αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τη Ροζαλία - Έβγαιναν για 5 μήνες

Η Χάντερ Σάφερ και η Ροζαλία υπήρξαν ζευγάρι για πέντε μήνες

Πίσω στο 2019 έντονη ήταν η φημολογία που ήθελε τη Ροζαλία και τη Χάντερ Σάφερ να είναι εκτός από φίλες και ζευγάρι. Η γνωστή ηθοποιός από το «Euphoria» και η τραγουδίστρια δεν είχαν τοποθετηθεί τότε επί του θέματος, ωστόσο οι συνεχόμενες κοινές εμφανίσεις είχαν τροφοδοτήσει τα εν λόγω σενάρια.

Πέντε χρόνια μετά, λοιπόν, η Χάντερ Σέιφερ ήρθε να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε ζευγάρι με τη Ροσαλία, ενώ πλέον είναι πολύ καλές φίλες, κάτι σαν οικογένεια, όπως δήλωσε. «Έχω πολύ όμορφες φιλίες με ανθρώπους με τους οποίους είχα κάποτε ρομαντική σχέση», υποστήριξε η ηθοποιός στο GQ.

Η 25χρονη σχολίασε ότι την περίοδο που έβγαινε με τη Ροζαλία, οι εικασίες των φαν τους, αλλά και τα Μέσα για το είδος της σχέσης τους ήταν πολλές, ωστόσο εκείνες δεν επιθυμούσαν να το μοιραστούν δημόσια. Οι δύο γυναίκες έβγαιναν το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2019 για πέντε μήνες.

«Υπήρχαν τόσες πολλές εικασίες για τόσο πολύ καιρό. Ένα μέρος μας θέλει να τελειώνουμε με αυτό και ένα άλλο μέρος λέει: "Δεν αφορά κανέναν!". Είναι κάτι που χαίρομαι που μπορώ να μοιραστώ. Και νομίζω ότι κι εκείνη αισθάνεται έτσι», δήλωσε η Χάντερ Σάφερ.

Hunter Schafer confirms to GQ that she dated Rosalía for about five months in 2019.



She says the two are friends now: “She’s family no matter what.” pic.twitter.com/TDZjT02ijZ