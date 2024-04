Ο Μάικλ Τζέι Φοξ είναι «ανοιχτός» στο να επιστρέψει στον χώρο της υποκριτικής

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε το 2020 ότι αποσύρεται από τον κινηματογράφο

«Ανοιχτός» στο να επιστρέψει στην υποκριτική, εφόσον του γίνει πρόταση για τον κατάλληλο ρόλο, δηλώνει πως είναι ο Μάικλ Τζέι Φοξ, ο οποίος και έχει αποσυρθεί από τον χώρο, λόγο της νόσου του Πάρκινσον. Ο ίδιος, ζει με τη συγκεκριμένη ασθένεια περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ σε συνέντευξή του στο ΕΤ δήλωσε πως παρά τις δυσκολίες, η ζωή του ήταν πάντα μια υπέροχη διαδρομή - και συνεχίζει να είναι.

Ο ηθοποιός του «Back to the Future», αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξή ότι μετά τη διάγνωσή του, η εστίαση του μετατοπίστηκε από την καριέρα του, στην οικογένειά του. «Ο μεγαλύτερος στόχος μου, νομίζω, ήταν να κάνω οικογένεια. Έχουμε τέσσερα καταπληκτικά παιδιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα», τόνισε σε δηλώσεις του. «Και μετά το άλλο, είναι με το ίδρυμα Μάικλ Τζ. Φοξ».

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε το 2020 ότι αποσύρεται από τον κινηματογράφο, αφού είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω του Πάρκινσον. Ωστόσο, τώρα, υποστηρίζει ότι δεν είναι εντελώς αντίθετος στο να αναλάβει έναν ακόμα ρόλο, ως ηθοποιός. «Εάν προκύψει κάτι στο οποίο θα μπορούσα να βάλω τη δική μου πραγματικότητα, τις προκλήσεις μου, κι εάν θα μπορούσα θα να τα καταφέρω, ναι».

