Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ φοβόταν τον Άλαν Ρίκμαν στα γυρίσματα του «Χάρι Πότερ» - «Έλεγα ότι με μισούσε»

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ εξομολογήθηκε πώς ένιωθε με τον Άλαν Ρίκμαν μέχρι που τελικά εκείνος τον διέψευσε

Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Ντάνιελ Ράντκλιφ σταμάτησε να είναι ο γνωστός και αγαπημένος ήρωας Χάρι Πότερ, όμως οι ιστορίες από τα γυρίσματα για τις ταινίες είναι ανεξάντλητες. Αυτή τη φορά, ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε στον Άλαν Ρίκμαν, ο οποίος υποδύθηκε τον δάσκαλο Σέβερους Σνέιπ.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ προέβη σε μια απρόσμενη εξομολόγηση, λέγοντας πως φοβόταν πολύ τον Άλαν Ρίκμαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ταινιών του Χάρι Πότερ. «Με φόβιζε πολύ. Πώς μπορεί να μην σε τρομάζει αυτή η φωνή; Με τρόμαζε στις τρεις πρώτες ταινίες του Χάρι Πότερ», υποστήριξε ο ηθοποιός στο podcast «Happy, Sad, Confused».

«Με τρομοκρατούσε και έλεγα ότι "αυτός ο τύπος με μισεί". Κάπου μέσα στην πορεία κατάλαβε ότι ήθελα πραγματικά να το κάνω αυτό και να δουλέψω πολύ», συμπλήρωσε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως μετά το πέρας των τριών πρώτων ταινιών αναθεώρησε την άποψη που είχε για τον Άλαν Ρίκμαν και όχι μόνο τον συμπάθησε, αλλά έγιναν και φίλοι.

«Διέκοψε τις διακοπές του στον Καναδά για να έρθει να με δει στο "Equus". Είδε κάθε θεατρικό έργο που έκανα όταν ήταν ζωντανός. Με έβγαζε έξω μετά και μιλούσαμε γι' αυτό. Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μου είπε: "Πρέπει να κοιτάξεις να κάνεις μαθήματα φωνητικής και να διερευνήσεις όλα αυτά τα πράγματα"», περιέγραψε ο ηθοποιός.

Daniel Radcliffe was ‘terrified’ of Alan Rickman while filming ‘Harry Potter’: ‘He hates me’ https://t.co/7vXidvTVUR pic.twitter.com/d2pgvbDwb8