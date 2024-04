H Μπίλι Άιλις πήγε στο Coachella, φιλήθηκε με influencers και έγινε viral, έτσι απλά υπέροχη

Η Μπίλι Άιλις διασκέδασε με τις influencers Κουέκλιν Μπλάκγουελ και Οντέσα Αγιόν

Η Μπίλι Άιλις αποτελεί μία από τις stars που έδωσαν το «παρών» στο πρώτο τριήμερο του Coachella στην Καλιφόρνια και διασκέδασε μαζί με την παρέα της. Σε ένα από τα πάρτι, η 22χρονη πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα εθεάθη μαζί με τις γνωστές influencers Κουέκλιν Μπλάκγουελ και Οντέσα Αγιόν να χορεύουν, ενώ ήταν αρκετά διαχυτικές μεταξύ τους.

Τις τελευταίες ώρες, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στιγμιότυπα, κατά τα οποία η Μπίλι Άιλις ανταλλάσσει φιλιά στο στόμα με τις Κουέκλιν Μπλάκγουελ και Οντέσα Αγιόν, αποτελώντας θέμα συζήτησης.

Σε από τα βίντεο, η 22χρονη τραγουδίστρια του «Bad Guy» φαίνεται να τραβάει το πρόσωπο της διάσημης influencer Κουέκλιν Μπλάκγουελ προς το μέρος της και να τη φιλάει. Σε επόμενο βίντεο, η Μπίλι Άιλις πλησιάζει την Οντέσα Αγιόν, αγκαλιάζονται και χορεύουν.

Billie Eilish spotted kissing Quenlin Blackwell at #Coachella . pic.twitter.com/vS5F2FpXlw

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας παρακολούθησαν τις σχετικές αναρτήσεις που έγιναν στα social media και στήριξαν τη Μπίλι Άιλις, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως ζει τη ζωή της, είναι ο εαυτός της και πράττει όπως νιώθει, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα διάσημο πρόσωπο. Ένας άλλος fan σχολίασε: «Η βασίλισσά μου ζει την καλύτερη ζωή της».

Βλέποντας ξανά και ξανά το βίντεο, στο οποίο η Μπίλι Άιλις φιλάει την Κουέκλιν Μπλάκγουελ, ένας άλλος θαυμαστής σχολιάζει: «Ο τρόπος που δίνουν αυτό το φιλί μαρτυρά πως κάτι φανταστικό συμβαίνει εδώ».

Κι ενώ η τραγουδίστρια δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια το είδος της σχέσης που έχει με τις γνωστές influencers, οι τρεις τους φαίνεται πως περνούν πολύ χρόνο μαζί και απολαμβάνουν η μία την παρέα της άλλης.

Billie Eilish Kisses YouTuber Quenlin Blackwell at Coachella | Click to read more 👇 https://t.co/i7OwTz9obn