Η Σαρλίζ Θερόν πήγε την 7χρονη κόρη της σε fashion show, όπως αξίζει σε κάθε iconic παιδί Β' Δημοτικού

Η Σαρλίζ Θερόν και η μικρή Όγκαστ μαγνήτισαν τα βλέμματα

Η Σαρλίζ Θερόν μπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της επιτυχημένης καριέρας της στην υποκριτική και να αποτελεί μία από τις διασημότερες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, όμως στην προσωπική ζωή της τα πράγματα αλλάζουν. Η ηθοποιός έχει προσπαθήσει να θέσει ξεκάθαρα όρια μεταξύ του επαγγελματικού και του προσωπικού κομματιού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προστατέψει τις κόρες της.

Όσους ρόλους κι αν έχει αναλάβει μέχρι τώρα στην καριέρα της, πάντοτε αυτός που θα κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της και θα αποτελεί τον αγαπημένο της, είναι αυτός της μητέρας. Η Σαρλίζ Θερόν είναι μαμά δύο κοριτσιών, της 11χρονης Τζάκσον και της 7χρονης Όγκαστ, με τις οποίες πρόσφατα έκανε ένα spring break στη Φλόριντα.

Το βράδυ της Δευτέρας 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το Dior Pre-Fall 2024 Show στη Νέα Υόρκη και η Σαρλίζ Θερόν έδωσε το «παρών». Η διάσημη ηθοποιός δεν ήταν μόνη, αλλά συνοδευόταν από τη μικρότερη κόρη της, την Όγκαστ. Μαμά και κόρη συγκέντρωσαν επάνω τους τα φωτογραφικά φλας κι όχι άδικα, αφού αυτή είναι μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους.

It was a mother-daughter night out for Charlize Theron and her youngest child, August.https://t.co/Cx8OQsDKj4