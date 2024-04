Μάρτιν Σκορσέζε: Ετοιμάζει βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, είναι ασταμάτητος

Πάνω σε μια βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα φέρεται να δουλεύει ο Μάρτιν Σκορσέζε, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety. Ο αγαπημένος σκηνοθέτης, πέρσι κυκλοφόρησε την ταινία «Killers of the Flower Moon», και πλέον, εκτός από την ταινία για τη ζωή του Ιησού, ετοιμάζει και αυτό το νέο φιλμ, αφιερωμένο στη ζωή του διάσημου τραγουδιστή, Φρανκ Σινάτρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, εκτός από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που θα αναλάβει να υποδυθεί τον Σινάτρα, η Τζένιφερ Λόρενς αναμένεται να θα υποδυθεί τη δεύτερη σύζυγό του, την Άβα Γκάρντνερ. Αυτή, θα είναι η δεύτερη κινηματογραφική συνεργασία των δύο σταρ μετά το «Don't Look Up», το 2021.

Martin Scorsese is eyeing a Frank Sinatra biopic with Leonardo DiCaprio as the singer and Jennifer Lawrence as his second wife Ava Gardner.



Sony is said to be the frontrunner to nab the project, but Sinatra's daughter Tina hasn’t yet given her blessing. https://t.co/q3J3cFt4CK pic.twitter.com/POY2KtOxt6