Φεστιβάλ Βερολίνου: Ο Μάρτιν Σκορσέζε βραβεύτηκε με τιμητική Χρυσή Άρκτο – «Ο κινηματογράφος μεταμορφώνεται»

Όσα αποκάλυψε ο Μάρτιν Σκορσέζε σε συνέντευξη Τύπου

Με την τιμητική Χρυσή Άρκτο βραβεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, για την πολύτιμη προσφορά του στον κινηματογράφο. O γερμανός σκηνοθέτης, Βιμ Βέντερς ήταν εκείνος που παρέδωσε το βραβείο στον Σκορσέζε, κάνοντας αναφορά στην καριέρα του και τις κινηματογραφικές επιτυχίες του.

Για τον Βιμ Βέντερς, ο Σκορσέζε είναι ο «βασιλιάς του κινηματογράφου», αφού μέσα σε μισό αιώνα σκηνοθεσίας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ουσιαστικά ένα δικό του «brand». Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, ο Σκορσέζε τόνισε: «Βιμ, δεν ξέρω τι να πω μετά από μια τέτοια εισαγωγή και μια τόσο όμορφη ιστορία της δουλειάς που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και των συνεργασιών μου».

«Όσον αφορά στις δικές μου ταινίες, δεν ξέρω τι μπορώ να πω για 50 και 60 χρόνια δουλειάς, όλα αυτά δεν μπορώ να τα κάνω χωρίς να μιλήσω για το μέρος που γιορτάζεται ο κινηματογράφος, που είναι τα φεστιβάλ», είπε ο Σκορτσέζε. «Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος που ήμουν μέρος της συζήτησης για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ο Μάρτιν Σκορσέζε κλήθηκε να απαντήσει σε διαφορετικές ερωτήσεις. Ο ίδιος, πάντως, αποκάλυψε ότι ακόμα σκέφτεσαι πώς θα αντιμετωπίσει τη ζωή του Ιησού στη μεγάλη οθόνη. «Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος τι είδους ταινία θα είναι, αλλά θέλω να κάνω κάτι μοναδικό και διαφορετικό που θα μπορούσε να προβληματίσει και ελπίζω να είναι και διασκεδαστικό. Δεν είμαι ακόμα αρκετά σίγουρος για το πώς θα το κάνω».

Martin Scorsese Gives Update On Life Of Jesus Feature Project: “I Am Contemplating It Right Now. I Want To Make Something Unique & Different” - Berlinale https://t.co/dnpqsdnjTK