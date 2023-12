Φεστιβάλ Βερολίνου: Θα τιμήσει τον Μάρτιν Σκορσέζε με Χρυσή Άρκτο για την προσφορά του στον κινηματογράφο

Ο σκηνοθέτης θα λάβει το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ, στις 20 Φεβρουαρίου

Την Τιμητική Χρυσή Άρκτο για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο θα λάβει στο Φεστιβάλ Βερολίνου, στις 20 Φεβρουαρίου, ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτό, είναι το σημαντικότερο βραβείο που απονέμεται στο ετήσιο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

«Για όποιον άνθρωπο θεωρεί ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του να διαμορφώνεις μια ιστορία με τέτοιο τρόπο που να είναι τόσο απόλυτα προσωπική όσο και οικουμενική, ο Μάρτιν Σκορτσέζε είναι ένα απαράμιλλο πρότυπο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διευθυντές του Κάρλο Σατριάν και Μαριέτε Ρίσενμπεκ. Οι διευθυντές, μάλιστα, χαρακτήρισαν την τελευταία ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη «Killers of the Flower Moon» ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του.

«Οι ταινίες του συνόδευσαν την ιστορία μας ως θεατές και ανθρώπινες υπάρξεις, οι χαρακτήρες του έζησαν και αναπτύχθηκαν μέσα μας, η άποψή του για την ιστορία και την ανθρωπότητα μας βοήθησε να καταλάβουμε και να αμφισβητήσουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε» επισήμαναν οι Σατριάν και Ρίσενμπεκ.

Ο Σκορτσέζε κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας το 2007 για την ταινία «The Departed». Η ταινία «Killers of the Flower Moon», με θέμα τις δολοφονίες Αμερικανών Ινδιάνων στην Οκλαχόμα τη δεκαετία του 1920, είναι φαβορί για υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και ήδη υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα.