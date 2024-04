Μάικλ Ντάγκλας: Οι συμμαθητές των παιδιών του νόμιζαν ότι είναι ο παππούς τους - «Ήταν σκληρό»

Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε ότι κάποτε τον πέρασαν για παππού των παιδιών του

Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει αποκτήσει τρία παιδιά - έναν γιο από τον πρώτο γάμο του με τη Ντιάντρα Λούκερ και έναν γιο και μία κόρη από τον γάμο του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο μεγαλύτερος γιος του 79χρονου ηθοποιού, ο Κάμερον, είναι 45 ετών, ο μεσαίος, ο Ντίλαν, είναι 23 ετών και η μικρότερη, Κάρις, είναι 21 ετών.

Σε συνέντευξή του στη «Telegragh», ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση για γονείς στο κολλέγιο των παιδιών του και οι συμμαθητές τους θεωρούσαν πως είναι ο παππούς τους κι όχι ο μπαμπάς τους. «Αυτή δεν είναι η ημέρα του παππού, αυτή είναι η Ημέρα των Γονέων», είχαν πει τότε στον ηθοποιό, με εκείνον να αποκρίνεται: «Είμαι γονιός, λέω».

Michael Douglas, 79, says his kids’ college thought he was a grandfather on Parents’ Day: ‘That was a rough one’ https://t.co/KmwJiSziyZ pic.twitter.com/Tco4bHnKuR