«Με στεναχωρεί λίγο το ότι εξακολουθώ να θέλω να κρύβω ορισμένες πτυχές», τόνισε

Στις αρχές του 2023, η Ολίβια Μαν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και μόλις έναν χρόνο μετά την ιατρική διάγνωση, η ίδια αποφάσισε να μοιραστεί το πρόβλημα υγείας της με το ευρύ κοινό. «Ελπίζω πως, το ότι το μοιράζομαι, θα βοηθήσει άλλους να βρουν παρηγοριά, έμπνευση και στήριξη για το δικό τους ταξίδι», έγραψε η Ολίβια Μαν στο IG post της, αποκαλύπτοντας ότι έκανε διπλή μαστεκτομή 30 μέρες μετά τη βιοψία της.

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας της, σε νέα συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι προσπάθησε να κρύψει τις πληγές της μετά την υποβολή της σε διπλή μαστεκτομή. Η Μαν δήλωσε ότι «έχω κάποια βαθουλώματα και εξογκώματα στη μία πλευρά του σώματός μου κοντά στο σημείο όπου ήταν οι λεμφαδένες και έπρεπε πραγματικά να σκάψουν». Αναφερόμενη στην εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί στα Όσκαρ του 2024 τον Μάρτιο, η ίδια τόνισε ότι «φορούσα κάποια φορέματα στο κόκκινο χαλί που με έκαναν να αγχώνομαι λίγο κατά καιρούς».

Olivia Munn admits she tried to hide ‘battle wounds’ from double mastectomy: ‘Different version of myself’ https://t.co/4TGrIjIbBA pic.twitter.com/E3XsEdMG1H