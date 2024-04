Η Ρέμπελ Γουίλσον royals την κάλεσαν σε πάρτι με ναρκωτικά και όργια το 2014

«Σήκωσα το φόρεμά μου και έφυγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα από εκεί», λέει η Ρέμπελ Γουίλσον

Η Ρέμπελ Γουίλσον αποφάσισε να τα πει όλα και θα τα πει, αφού δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις που γίνονται στο βιβλίο που έγραψε με τα απομνημονεύματά της. Στο νέο απόσπασμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας, η 44χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει πως μέλος της βασιλικής οικογένειας την είχε προσκαλέσει σε πάρτι με ναρκωτικά και όργια μια δεκαετία πριν, το 2014.

Η Ρέμπελ Γουίλσον δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συγκεκριμένου άνδρα, ωστόσο έγραψε: «Έλαβα μια πρόσκληση την τελευταία στιγμή για ένα πάρτι δισεκατομμυριούχου τεχνολογίας – ο τύπος που με κάλεσε, ο οποίος είναι σαν δέκατος πέμπτος ή εικοστός στη σειρά για τον βρετανικό θρόνο, είχε πει στον άντρα φίλο μου ότι χρειάζονται περισσότερα κορίτσια».

Η ηθοποιός υποστήριξε πως το θέμα του πάρτι ήταν μεσαιωνικό, συνεπώς ντύθηκε καταλλήλως, και πήγε σε ένα ράντζο λίγο έξω από το Λος Άντζελες. «Το πάρτι ήταν τρελό. Άντρες πηδούσαν με άλογα σε ένα χωράφι, κορίτσια ντυμένα σαν γοργόνες ήταν στην πισίνα. Το ακίνητο ήταν τεράστιο, και επειδή ήταν πολύ βολικό, οι άνθρωποι είχαν ορίσει δωμάτια για να κοιμηθούν εκεί τη νύχτα», συνέχισε.

Rebel Wilson: Member of Royal Family Invited Me to a Drug-Fueled Orgy https://t.co/zenFDIhBW4