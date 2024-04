H Mel Β μιλά για την εποχή που είχε σχέση με γυναίκα: «Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ήμουν πάντα ανοιχτή»

Η Mel Β μιλάει για την περίοδο που ήταν ερωτευμένη με γυναίκα

Η Μel Β, πρώην μέλος του συγκροτήματος Spice Girls, είναι πολύ ανοιχτή σε ό,τι αφορά στην προσωπική ζωή της και δε διστάζει να μιλήσει γι’ αυτήν δημόσια, αποκαλύπτοντας κάθε πτυχή της.

Η 48χρονη τραγουδίστρια, που πριν από ενάμιση χρόνο ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον κομμωτή Ρόρι ΜακΦι, αναφέρθηκε στην πενταετή σχέση που είχε στο παρελθόν με την Κριστίν Κρόκος, λέγοντας πως ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί της.

«Νιώθω ότι ανήκω στην LGBTQ+ κοινότητα. Δεν ξεκίνησα το ταξίδι της ερωτικής ζωής μου, λέγοντας πως είμαι αυτό και τέλος. Είμαι μπαϊσέξουαλ. Ήμουν και πάντα θα είμαι ανοιχτή. Έτυχε να ερωτευτώ γυναίκα και έμεινα μαζί της για πέντε χρόνια. Ακόμα και σήμερα μιλάω μαζί της. Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, αλλά πάντα θεωρούσα ότι οι γυναίκες είναι πολύ όμορφες», εξομολογήθηκε η Μελ Β στο περιοδικό «Attitude».

Mel B details her five-year relationship with a woman and admits she 'was and always will be open when it comes to her sexuality' https://t.co/jWJDUTV4R3 pic.twitter.com/Gh28pinfZn