Η Τόρι Σπέλινγκ αποκάλυψε γιατί φοβόταν να πάρει διαζύγιο

Η Τόρι Σπέλινγκ εξηγεί γιατί δεν έφυγε νωρίτερα από τον γάμο της με τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ

Οι τελευταίοι μήνες έφεραν πολλές αλλαγές στη ζωή της Τόρι Σπέλινγκ, αφού χώρισε από τον επί 17 χρόνια σύζυγό της, Ντιν ΜακΝτέρμοτ - ήταν συνολικά 18 χρόνια μαζί - και μετακόμισε σε ένα τροχόσπιτο μαζί με τα πέντε παιδιά τους, ξεκινώντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο.

Στο πρόσφατο επεισόδιο του podcast «misSpelling», η ηθοποιός αποκάλυψε πως ίσως αυτός ο γάμος έπρεπε να έχει τελειώσει νωρίτερα, ωστόσο ο λόγος που δεν μπορούσε να πάρει την απόφαση ήταν γιατί φοβόταν. Όπως εξομολογήθηκε, ο συγκεκριμένος φόβος της την παρακινούσε, κρατώντας τη σε αυτόν τον γάμο, χωρίς να περνάει όσο καλά περνούσε στο παρελθόν.

Ειδικότερα, η Τόρι Σπέλινγκ εξήγησε πως φοβόταν ότι δεν βρει έναν άνδρα, που να σέβεται την επιτυχία της και να μην νιώθει λίγος μπροστά της.

«Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου και ίσως αυτός που με έκανε να μείνω περισσότερο καιρό στον γάμο μου, είναι επειδή αισθάνομαι ότι στον κόσμο μας είναι δύσκολο να είσαι με έναν άνδρα και να μην τον κάνεις να νιώθει ευνουχισμένος. Όχι από τις πράξεις σου, αλλά από το ποιες είμαστε και το πώς έχουμε χαρακτηριστεί από την κοινωνία», δήλωσε.

