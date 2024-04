Ο Ράσελ Μπραντ ανακοίνωσε ότι θα βαπτιστεί, μετά τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

Ο Ράσελ Μπραντ θέλει να μπει στον δρόμο του Θεού

Ο Ράσελ Μπραντ τον περασμένο Σεπτέμβριο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σωματική κακοποίηση από 4 διαφορετικές γυναίκες μέσα σε επτά χρόνια.

Ο διάσημος κωμικός, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την Katy Perry (2010-2012), αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι σεξουαλικές επαφές που είχε ήταν συναινετικές. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «άτακτο» στον τομέα των σχέσεων, όμως αρνήθηκε ότι διέπραξε τα σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα που κατηγορείται.

Την περασμένη Παρασκευή (26/4), ο Ράσελ Μπραντ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, κατά το οποίο ανακοίνωνε την απόφασή του να βαπτιστεί, λέγοντας πως «είναι μια ευκαιρία να αφήσει πίσω του το παρελθόν». «Αυτή την Κυριακή θα κάνω το βήμα, βαπτίζομαι», ήταν τα πρώτα λόγια του κωμικού.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο ίδιος θέλησε να τραβήξει τα βλέμματα από τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του και είπε: «Αυτή είναι μια ευκαιρία να πεθάνω και να ξαναγεννηθώ. Μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να ξαναγεννηθώ στο όνομα του Χρηστού». «Οι άνθρωποι είναι τόσο κυνικοί σχετικά με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Χριστιανισμό και την επιστροφή στον Θεό, αλλά για μένα, είναι προφανές», εξήγησε.

Θέλοντας να ενισχύσει τα επιχειρήματα για την απόφασή του να βαπτιστεί, ο Ράσελ Μπραντ σχολίασε: «Καθώς το νόημα χειροτερεύει στον σύγχρονο κόσμο, καθώς τα συστήματα αξιών και οι θεσμοί μας καταρρέουν, όλοι μας συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχει αυτή η παράξενα γνωστή φιγούρα αφύπνισης και νεύματος που όλοι γνωρίζαμε όλη μας τη ζωή, μέσα μας και γύρω μας. Και για μένα είναι πολύ συναρπαστικό».

