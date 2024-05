Cher: «Βγαίνω με μικρότερους άνδρες, γιατί οι άνδρες της ηλικίας μου είναι πεθαμένοι»

Η Cher παραδέχεται πως οι άνδρες της ηλικίας της δεν μπορούν να τη διαχειριστούν

Για την προσωπική ζωή της και την προτίμησή της στους μικρότερους άνδρες μίλησε η Cher στην εκπομπή της Τζένιφερ Χάντσον. Η διάσημη τραγουδίστρια περιέγραψε τη σχέση της με το άλλο φύλο μέσα στα χρόνια και δε δίστασε να κάνει χιούμορ αναφερόμενη στους άνδρες της ηλικίας της.

«Ο λόγος που συναναστράφηκα με νεότερους άντρες είναι επειδή οι άντρες της ηλικίας μου, που είναι μεγαλύτεροι - τώρα είναι όλοι πεθαμένοι - αλλά πριν, πάντα φοβόντουσαν να με πλησιάσουν. Τους νεότερους άντρες τους μεγάλωσαν γυναίκες σαν εμένα, είναι τολμηροί», υποστήριξε η Cher στη συνέντευξή της.

Εδώ και περίπου δύο χρόνια, η Cher είναι ζευγάρι με τον κατά 40 χρόνια νεότερό της μουσικό παραγωγό Αλεξάντερ «AE» Έντουαρντς, με τον οποίο γνωρίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2022 και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Μπορεί τον Μάιο του 2023 να πέρασαν μια σύντομη κρίση και να χώρισαν, ωστόσο ο έρωτάς τους δεν έσβησε και έτσι η επανασύνδεση ήταν θέμα χρόνου.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Cher είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον Αλεξάντερ «AE» Έντουαρντς, κάνοντας δημόσια χιούμορ για τον τρόπο που ήρθαν κοντά. «Είπα στους φίλους μου να μην ερωτευτούν έναν νεότερο άντρα, καθώς είμαστε πολύ μεγάλοι. Και μην ερωτεύεστε με μήνυμα. Υπάρχει αυτή η θεωρία», εξήγησε η τραγουδίστρια.

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια, που σήμερα είναι 77 ετών και έχει στο ενεργητικό της αμέτρητες επαγγελματικές επιτυχίες, είχε σχέση με αρκετούς κυρίους της ξένης showbiz, ωστόσο, όπως έχει εξομολογηθεί, αν χρειαζόταν να απαντήσει στην ερώτηση ποιος ήταν ο μεγάλος της έρωτας, η ίδια θα έλεγε τον Ρομπ Καμιλέτι - με τον οποίο είχαν σχεδόν 20 χρόνια διαφορά ηλικίας - και τον Γκρέγκορι Άλμαν.

