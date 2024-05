Η Κάρα Ντελεβίν στο πλευρό όσων παλεύουν με τις καταχρήσεις: «Δεν είσαι μόνος»

Η Κάρα Ντελεβίν γνωρίζει τη δυσκολία που περνούν από προσωπική εμπειρία

Η Κάρα Ντελεβίν είναι σε θέση να γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να βγεις από το μονοπάτι των καταχρήσεων, αφού η ίδια περπατούσε για χρόνια μέσα σε αυτό, όμως κατάφερε να απελευθερωθεί και έτσι πλέον βρίσκεται στον δρόμο της νηφαλιότητας.

Το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, λέγοντας, μάλιστα, πως μπήκε σε αυτόν τον κόσμο από πολύ μικρή - πριν ενηλικιωθεί - αφού από την ηλικία των 7 ετών έπινε αλκοόλ και των 10 έπαιρνε υπνωτικά χάπια για να κοιμηθεί. Τα τραύματα της παιδικής ηλικίας της - που προέρχονται από τη σχέση που είχε με τη διπολική και τοξικομανή μητέρα της, την οποία αναγκαζόταν να φροντίζει, τη σημάδεψαν.

