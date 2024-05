Μπρουκ Σιλντς: Η συγκινητική ιστορία πίσω από το κοινό τατουάζ που έκανε με τη 18χρονη κόρη της

Μαμά και κόρη έκαναν το ίδιο τατουάζ, λίγο πριν εκείνη φύγει από το σπίτι

Η Μπρουκ Σιλντς μπορεί να είναι μια πολύ επιτυχημένη και διάσημη ηθοποιός, όμως για εκείνη η μητρότητα κατείχε πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή της. Τώρα, καλείται να περάσει σε μια επόμενη πίστα, αφού σε λίγους μήνες - το ερχόμενο φθινόπωρο - θα αποχαιρετήσει τη μικρότερη κόρη της, Γκρίερ, από το σπίτι, διότι θα ξεκινήσει τις σπουδές της στο κολέγιο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The View» η Μπρουκ Σιλντς αποκάλυψε ότι εισήλθε στον κόσμο των τατουάζ για χάρη της 18χρονης κόρης της, αφού της ζήτησε να κάνουν ένα κοινό τατουάζ, πριν φύγει από το σπίτι και ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της ούσα ενήλικη και φοιτήτρια. Η ηθοποιός έδειξε το τατουάζ της στην κάμερα και αποκάλυψε τη συγκινητική ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό.

Ειδικότερα, η Μπρουκ Σιλντς περιέγραψε: «Η κόρη μου μού ζήτησε να κάνουμε μαζί αυτό το τατουάζ για τα 18α γενέθλιά της. Είναι δύο ζευγάρια παπούτσια - το ένα είναι στα πόδια μου και το άλλο είναι στα δικά της μικρά πόδια. Όταν ήταν μωρό συνήθιζε να φοράει τα τακούνια μου και να περπατάει. Ενώ ήταν με την πάνα και το κορμάκι της έλεγε “παπούτσια, παπούτσια, παπούτσια” και φορούσε τα ψηλοτάκουνά μου, τα οποία της ήταν πολύ μεγάλα, αφού το πόδι της έπιανε μόνο τη μύτη».

