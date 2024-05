Eurovision 2024: Απόψε ο μεγάλος τελικός -Στην 11η θέση η Ελλάδα μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας

Καλή επιτυχία ΜΑ-ΡΙ-ΝΑ

Απόψε, όπως ξέρεις πολύ καλά, θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

Την μετάδοση θα κάνει η ΕΡΤ1, στις 22:00 και κάπου εδώ να σε ενημερώσουμε πως αυτή θα είναι η 7η φορά που θα φιλοξενηθεί στη χώρα αυτή -τελευταία φορά που κέρδισε ήταν την προηγούμενο χρονιά με τη Loreen και το «Tattoo».

Φέτος, αντί για 26 χώρες θα συμμετάσχουν τελικά 25 μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, όπως έκανε γνωστή η EBU με ανακοίνωσή της.

Σε αυτή γίνεται λόγος για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του τραγουδιστή σε μέλος της παραγωγής.

Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι θα εμφανιστεί στην 11η θέση -αν και ισχύει κανονικά το #12 για όσους μπορούν να την ψηφίσουν- και η Κύπρος με τη Silia Kapsis στην 19η.

Δες αναλυτικά τη σειρά εμφάνισης των χωρών:

1. Σουηδία / Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil - Teresa & Maria

3. Γερμανία / Isaak - Always on the Run

4. Λουξεμβούργο / Tali - Fighter

5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

6. Λιθουανία / Silvester Belt - Luktelk

7. Ισπανία / Nebulossa - Zorra

8. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ιρλανδία / Bambie Thug - Doomsday Blue

10. Λετονία / Dons - Hollow

11. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

12. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander - Dizzy

13. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

14. Ιταλία / Angelina Mango - La noia

15. Σερβία / Teya Dora - Ramonda

16. Φινλανδία / Windows95man - No Rules!

17. Πορτογαλία / Iolanda - Grito

18. Αρμενία / LADANIVA - Jako

19. Κύπρος / Silia Kapsis - Liar

20. Ελβετία / Nemo - The Code

21. Σλοβενία / Raiven - Veronika

22. Κροατία / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

23. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

24. Γαλλία / Slimane - Mon amour

25. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

Το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τα προγνωστικά:

Δεν είναι άλλο από τον Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show.

Άλλες χώρες που φαίνεται ότι θα τα πάνε πολύ καλά είναι το Ισραήλ, η Ελβετία με το «Code», στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του, η Ιταλία με το «La Noia» της Angelina Mango και το «Doomsday Blue» της Bambie Thug που εκπροσωπεί την Ιρλανδία.



Το δικό μας «Ζάρι»:

Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τη Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι», ένα τραγούδι που συνδυάζει αρμονικά τα παραδοσιακά στοιχεία με τα μοντέρνα και μάλιστα μετά από αρκετό διάστημα στην γλώσσα μας.

Από την ώρα που κυκλοφόρησε έγινε γρήγορα το απόλυτο viral και όλοι ελπίζουν απόψε να τα πάει όσο καλύτερα γίνεται.

Πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά το έχουν μέσα στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην όγδοη θέση.

Άκουσέ το ξανά μέχρι να το δεις live στη σκηνή της Eurovision: