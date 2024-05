Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Μίλησε για τη «μάχη» της με την ανορεξία όταν ήταν έφηβη – «Ήθελα να φαίνονται τα κόκαλά μου»

«Έτρωγα πέντε αμύγδαλα την ημέρα. Εάν έτρωγα έξι, έκλαιγα και δεν ήθελα να βγω από το σπίτι»

Για τη «μάχη» της με τις διατροφικές διαταραχές και την ανορεξία, από τις οποίες υπέφερε από την εφηβική ηλικία της, μίλησε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στο νέο επεισόδιο του «MeSsy», του podcast της με την Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ. Η ίδια, τόνισε αρχικά πως δεν έχει συζητήσει ποτέ δημόσια τους «αγώνες» που έδωσε με το φαγητό και την εικόνα του σώματός της, ενώ ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν από την παιδική της ηλικία, όταν ένα παιδί από τη γειτονιά της, την αποκάλεσε χοντρή.

Κατά τη διάρκεια του podcast, η Άπλγκεϊτ μίλησε και για την πιεστική σχέση που είχε με μητέρα της, σημειώνοντας πόσο ανταγωνιστική ήταν. Σε ηλικία 15 ετών, όταν εκείνη ξεκινούσε την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, η μητέρα της την έβαλε σε πρόγραμμα παρακολούθησης βάρους. «Ήταν πάντα ανταγωνιστική. Αν έπεφτα κάτω από 50 κιλά με ρωτούσε τι έκανα και γιατί αδυνάτισα. Ο λόγος ήταν ότι είχα διατροφική διαταραχή. Έτρωγα πέντε αμύγδαλα την ημέρα. Εάν έτρωγα έξι, έκλαιγα και δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Αυτό μου έμεινε για πάρα πολλά χρόνια».

