Φράνσις Κόπολα: Κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά και παρενόχληση γυναικών στα γυρίσματα του «Megalopolis»

Ο Φράνσις Κόπολα κατηγορείται ότι τραβούσε γυναίκες να κάθονται στα πόδια του και προσπαθούσε να τις φιλήσει

Στο στόχαστρο καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση γυναικών, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της νέας ταινίας «Megalopolis», βρίσκεται ο Φράνσις Κόπολα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.

Με βάση τις πληροφορίες της εφημερίδας, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει κατηγορηθεί ότι τραβούσε γυναίκες να κάθονται στα πόδια του και προσπαθούσε να τις φιλήσει. «Φέρεται να τράβηξε γυναίκες για να κάτσουν στα πόδια του, και κατά τη διάρκεια μιας σκηνής που γυριζόταν για την ταινία, μάρτυρες λένε ότι ο σκηνοθέτης μπήκε στο πλατό και προσπάθησε να φιλήσει μερικές από τις γυναίκες που δεν φορούσαν σουτιέν. Προφανώς, ισχυρίστηκε ότι "προσπαθούσε να τους φτιάξει τη διάθεση"», αναφέρει αναλυτικά το δημοσίευμα.

Ο Ντάρρεν Ντεμέτρ, εκτελεστικός συμπαραγωγός του «Megalopolis», σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είπε ότι ο Φράνσις Κόπολα φίλησε κάποιες γυναίκες κομπάρσους στο μάγουλο, με φιλικό τρόπο, και κανείς δεν του εξέφρασε ποτέ ότι η συμπεριφορά του τους έκανε να νιώσουν άβολα. «Οι ενέργειες του σκηνοθέτη είχαν σκοπό να εμπνεύσουν και να δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα που απαιτούνταν για μία από τις σκηνές», υποστήριξε ο ίδιος. Παράλληλα, επέμεινε ότι «υπήρχαν δύο μέρες που γυρίσαμε μια εορταστική σκηνή σε ένα κλαμπ τύπου Studio 54, όπου ο Φράνσις περπατούσε γύρω από το σετ για να εδραιώσει το πνεύμα της σκηνής δίνοντας "ευγενικές" αγκαλιές και φιλιά στο μάγουλο στο καστ και τους ηθοποιούς». «Δεν έμαθα ποτέ ότι έγιναν παράπονα για παρενόχληση ή κακή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του έργου», συνέχισε.

‘Megalopolis’ Producer Addresses Report of Francis Ford Coppola Trying to Kiss Extras on Set: ‘I Was Never Aware of Any Complaints of Harassment’ https://t.co/m3B724ninb