Σίνθια Νίξον για το «Sex and the City»: «Στην αρχή μας μισούσαν. Έλεγαν "Αυτές δεν είναι γυναίκες αλλά μεταμφιεσμένοι γκέι άνδρες"»

Τι είπε για το «And Just Like That»;

Η Σίνθια Νίξον, η αγαπημένη, Μιράντα από την all time classic σειρά που αγαπήθηκε τόσο πολύ -ναι, στο «Sex and the City» αναφέρομαι- ποθ σίγουρα το έχετε δει ξανά και ξανά, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της για τα αρνητικά σχόλια που είχε λάβει όταν είχε πρωτοβγεί στον τηλεοπτικό αέρα.

«Ο κόσμος ήταν πάντα πολύ παθιασμένος με το "Sex and the City" και τώρα με το "And Just Like That"», δήλωσε στο Page Six στα 90ά ετήσια βραβεία της Drama League.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ότι το "Sex and the City" έχει τώρα εδραιωθεί στη μνήμη του κόσμου και όλοι έχουν ένα συναισθηματικό δέσιμο μαζί του, αλλά στην αρχή μας μισούσαν. Έλεγαν ξανά και ξανά: "Αυτές δεν είναι πραγματικά γυναίκες, είναι μεταμφιεσμένοι γκέι άνδρες. Οι γυναίκες δεν μιλάνε έτσι. Οι γυναίκες δεν μιλούν έτσι για το σεξ».

Αν είσαι μεγαλύτερη και θυμάσαι την εποχή που πρωτοπαίχτηκε, τότε θα συμφωνήσεις απόλυτα μαζί του, αφού πραγματικά είχε φέρει... επανάσταση και είχε δείξει τον κόσμο των γυναικών άμεσα, αληθινά, ειλικρινά και... ωμά, χωρίς περιτυλίγματα, φρου και αρώματα.

Η ίδια, σε άλλο μέρος της συνέντευξής της τόνισε πως και το «And Just Like That» συνέχισε στην ίδια παράδοση ανατρέποντας τα πρότυπα και προκαλώντας συζητήσεις.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαίο στο "And Just Like That". Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τα όρια. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα ίδια παλιά πράγματα που κάποτε ήταν σοκαριστικά και τώρα τα έχετε συνηθίσει».

Να σε ενημερώσουμε πως η σειρά ξεκίνησε πρόσφατα τα γυρίσματα της 3ης σεζόν -στο είχαμε πει, ανεβάζοντας το ανάλογο ποστ από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.